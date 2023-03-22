Росреестр: продажи новостроек в Москве рухнули на 35%

В первые два месяца 2023 года в Москве зарегистрировано 11,1 тысячи договоров долевого участия. Это на 35% меньше, чем за январь-февраль прошлого года.

С учетом нежилой недвижимости продажи упали на 36%.

В феврале Росреестр зарегистрировал 5,3 тысячи договоров. С учетом нежилой недвижимости - 7,4 тысячи.

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН поддержал решение Центробанка об ужесточении условий выдачи ипотеки. По его мнению, это нужная и оправданная, но запоздавшая мера.

