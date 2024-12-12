Росреестр: Количество ипотечных сделок в Москве упало на 12,5%
Количество ипотечных сделок в Москве в ноябре уменьшилось на 12,5% относительно аналогичного месяца прошлого года. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на данные столичного управления Росреестра.
Отмечается, что в ноябре в Москве оформили 8,8 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, по сравнению с октябрем показатель снизился на 26%.
Всего с января по ноябрь текущего года Росреестр зарегистрировал 109,6 тысячи ипотечных сделок на вторичном и первичном рынках жилья Москвы. Указывается, что это меньше результатов за тот же период прошлого года на 13%.
Ранее руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик заявил НСН, что крупные российские застройщики заявили о приторможении вывода новых проектов, чтобы минимизировать риски остановок строек или банкротства девелоперов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru