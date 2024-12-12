Росреестр: Количество ипотечных сделок в Москве упало на 12,5%

Количество ипотечных сделок в Москве в ноябре уменьшилось на 12,5% относительно аналогичного месяца прошлого года. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на данные столичного управления Росреестра.

Отмечается, что в ноябре в Москве оформили 8,8 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, по сравнению с октябрем показатель снизился на 26%.