Минфин увеличил лимит по «Семейной ипотеке» до 8,65 триллиона рублей

Уточняется, что теперь кредитные организации смогут использовать общую сумму лимита средств, что «позволит избежать ситуации, когда заканчиваются лимиты у отдельных кредиторов, которые активно выдают ипотеку».

В 2024 году на реализацию льготной программы были предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 290 миллиарда рублей. Дополнительно 142 миллиарда рублей были выделены из резервного фонда правительства. При этом уже в начале осени банки сообщали, что 90% средств, выделенных на семейную ипотеку, уже потрачены. В 2025 году на реализацию программы выделят 637 млрд руб.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что необходимо информировать россиян о наличии у банков лимитов по выдаче семейной ипотеки. По его словам, важно наладить «нормальный диалог» с обществом, объяснив россиянам все нюансы льготной ипотечной программы, передает «Радиоточка НСН»

