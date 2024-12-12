Минфин увеличил лимит по «Семейной ипотеке» до 8,65 триллиона рублей
Минфин РФ изменил порядок предоставления субсидий компании «ДОМ.РФ» в рамках программы «Семейная ипотека», увеличив лимиты банкам с 6,25 трлн до 8,65 триллиона рублей, следует из заявления ведомства.
Уточняется, что теперь кредитные организации смогут использовать общую сумму лимита средств, что «позволит избежать ситуации, когда заканчиваются лимиты у отдельных кредиторов, которые активно выдают ипотеку».
В 2024 году на реализацию льготной программы были предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 290 миллиарда рублей. Дополнительно 142 миллиарда рублей были выделены из резервного фонда правительства. При этом уже в начале осени банки сообщали, что 90% средств, выделенных на семейную ипотеку, уже потрачены. В 2025 году на реализацию программы выделят 637 млрд руб.
Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что необходимо информировать россиян о наличии у банков лимитов по выдаче семейной ипотеки. По его словам, важно наладить «нормальный диалог» с обществом, объяснив россиянам все нюансы льготной ипотечной программы, передает «Радиоточка НСН»
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru