Строители заявили о резком подорожании жилья в России
Из-за закрытия границ и, как следствие, дефицита кадров, в России заметно увеличилась стоимость подрядных работ в строительной отрасли. Об этом в интервью Life рассказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский. По его словам, в ряде случаев работы подорожали в два раза.
«Закрытие границ привело к тому, что в отрасли малоэтажного строительства произошло повышение цен на подрядные работы до 100%», — заявил он . Лазовский отметил, что произошедший из-за пандемии дефицит кадров повлиял не только на себестоимость нового жилья, но и на сроки введения его в эксплуатацию.
По его словам, строительные компании вынуждены повышать цены, передает Ura.ru. За март жилье уже подорожало на 10%. Компании пытаются компенсировать разницу собственной прибылью, иначе россияне просто не смогут его приобрести.
Лазовский считает, что в стране необходимо ввести механизм «точечного» ввоза трудовых мигрантов. При этом необходимо ограничить для них места занятости, чтобы они не смогли уходить в другие отрасли.
Ранее о подорожании цен на жилье из-за нехватки иностранной рабочей силы сообщал зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 079 / сут.
Умерли
90 275+466 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+13 350 / сут.
- Оборот интернет-торговли в России увеличился в два раза
- «Аэрофлот» продал 51% акций авиакомпании «Аврора» за 1 рубль
- Роскачество: ни одна маска не гарантирует полной защиты от вирусов
- Эксперты перечислили главные киберугрозы 2021 года
- Строители заявили о резком подорожании жилья в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru