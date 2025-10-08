Эксперт высоко оценил пилотные проекты КРТ жилой застройки в Москве

Столица планирует к запуску пилотные проекты переселения москвичей из ветхого жилья в ходе реализации комплексного развития территорий (КРТ) жилой застройки. Новый механизм позволяет жителям Москвы, чьи дома не попали в программу реновации, обзавестись равнозначными жилищными условиями в новостройках в тех же районах.

Эту инициативу высоко оценил директор по развитию Агентства социальных исследований «Столица» Андрей Языкеев.

«Проблема устаревшего жилого фонда касается не только пятиэтажек. В Москве немало и девятиэтажных панельных домов тех-же годов постройки, и качество жизни в них оставляет желать лучшего. Социологические исследования показывают, что в районах Москвы со старым жилым фондом городская среда разбалансирована – здесь много проблем с транспортной доступностью, обеспеченностью инфраструктурой и рекреационными зонами. Но главная проблема – отсутствие мест приложения труда, в результате от 60 до 70% трудоспособного населения вынуждены ежедневно ездить в другие части города на работу», - заявил Языкеев.

Эксперт добавил, что многие районы требуют не только перестройки, но и комплексного обновления инфраструктуры, чтобы появлялись доступные рабочие места. Это возможно осуществить только при помощи проекта КРТ.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал подробности о том, кого ждут первые перемены.

«Жители домов в районах Таганский и Черемушки, планируемых к включению в пилотные проекты КРТ жилой застройки по итогам голосования, получат возможность переехать в равнозначные квартиры в новых домах, расположенных в тех же районах. На месте ветхого жилья и устаревшей городской инфраструктуры появятся современные комфортные кварталы с обновленной средой для жизни, работы и отдыха», — отметил он.

Программа реновации была принята летом 2017 года и коснется около миллиона жителей столицы и 5176 домов. Программа КРТ подразумевает создание современных кварталов города на месте бывших промзон и неэффективно используемых районов столицы. На данный момент были согласованы 336 проекта, которые изменят облик почти 4,2 тысяч га Москвы. Эта работа контролируется мэром Сергеем Собяниным.

