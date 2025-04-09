«Обещать - не значит жениться»: Эксперт усомнился в застройке Москвы небоскребами

Планы по застройке Москвы высотками могут остаться лишь на словах, заявил НСН вице-президент «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев.

Многие компании анонсируют новые проекты, но нет никакой гарантии, что они доведут их до конца, рассказал в беседе с НСН вице-президент «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев.

Застройщики обещают настоящий жилищный бум в Москве в следующие два года. По данным РБК, к 2027 году в столице появится 222 новые высотки. В этом году компании планируют ввести в эксплуатацию 96 объектов высотой больше 100 метров (30 и более этажей), в следующем еще 45, а еще через два года — 81. Впрочем, эксперт утверждает, что пока эти планы существуют только на бумаге, и нет уверенности, что все из них реализуют.

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«Обещать - не значит жениться. Ситуация сейчас такова, что застройщикам нужно декларировать какие-то новые проекты для того, чтобы получить дополнительные объемы инвестиций и продаж. Они падают, у компаний ухудшаются показатели, они не получают необходимого проектного финансирования. Отставание в объемах продаж заставляет их занижать сроки сдачи. По закону, есть возможность переносить срок сдачи жилья до середины текущего года, но это касается исключительно жилых домов. Все здания свыше 30-ти этажей можно вводить в эксплуатацию без ограничения сроков и без штрафных санкций за просрочку», — отмечает Константин Апрелев.

Собеседник НСН уверен, что компании обязаны поддерживать свою репутацию и ради этого готовы анонсировать новые проекты.

«Декларация того, что компании введут такое большое количество объектов — это просто повышение активности на рынке. Они также завышают оценку своих зданий. Грубо говоря, то, что называется элитным сегментом, им не является, а может быть объектом премиум-уровня. Все, что называется бизнесом, на самом деле, здание повышенной комфортности, с точки зрения строительных стандартов», — подчеркнул вице-президент «Российской гильдии риелторов».

Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что уровень запуска новых жилых проектов упал на 26% за год, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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