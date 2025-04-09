Многие компании анонсируют новые проекты, но нет никакой гарантии, что они доведут их до конца, рассказал в беседе с НСН вице-президент «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев.

Застройщики обещают настоящий жилищный бум в Москве в следующие два года. По данным РБК, к 2027 году в столице появится 222 новые высотки. В этом году компании планируют ввести в эксплуатацию 96 объектов высотой больше 100 метров (30 и более этажей), в следующем еще 45, а еще через два года — 81. Впрочем, эксперт утверждает, что пока эти планы существуют только на бумаге, и нет уверенности, что все из них реализуют.