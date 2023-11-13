Реконструкция дома культуры «Ватутинки» в Новой Москве завершится в 2024 году

Реконструкцию Дома культуры «Ватутинки» в Десеневском поселении Новой Москвы завершат в 2024 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, этот ДК - один из старейших в новых округах. Здание морально устарело и перестало соответствовать нынешним стандартам. Сейчас объект находится в высокой степени готовности.

Ефимов: Госинспекция по недвижимости восстановила 520 ветхих построек в Москве

После окончания реконструкции площадь ДК составит больше трёх тысяч квадратных метров. По словам руководителя Департамента развития новых территорий города Москвы Владимира Жидкина, зданию добавили еще один этаж, в результате оно стало четырехэтажным.

В нем разместится концертный зал на 300 человек со сценой, оснащенный профессиональным оборудованием, а также гримерками и костюмерными. Посетителям станут доступны библиотека, студии живописи и графики, любительского творчества, декоративно-прикладного искусства, спортивный и два танцевальных зала, аудитории для кружков и буфет.

По окончании строительных работ прилегающая к ДК территория будет благоустроена и озеленена.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:РеконструкцияМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры