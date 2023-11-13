Реконструкция дома культуры «Ватутинки» в Новой Москве завершится в 2024 году

Реконструкцию Дома культуры «Ватутинки» в Десеневском поселении Новой Москвы завершат в 2024 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, этот ДК - один из старейших в новых округах. Здание морально устарело и перестало соответствовать нынешним стандартам. Сейчас объект находится в высокой степени готовности.