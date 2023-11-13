Реконструкция дома культуры «Ватутинки» в Новой Москве завершится в 2024 году
Реконструкцию Дома культуры «Ватутинки» в Десеневском поселении Новой Москвы завершат в 2024 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, этот ДК - один из старейших в новых округах. Здание морально устарело и перестало соответствовать нынешним стандартам. Сейчас объект находится в высокой степени готовности.
После окончания реконструкции площадь ДК составит больше трёх тысяч квадратных метров. По словам руководителя Департамента развития новых территорий города Москвы Владимира Жидкина, зданию добавили еще один этаж, в результате оно стало четырехэтажным.
В нем разместится концертный зал на 300 человек со сценой, оснащенный профессиональным оборудованием, а также гримерками и костюмерными. Посетителям станут доступны библиотека, студии живописи и графики, любительского творчества, декоративно-прикладного искусства, спортивный и два танцевальных зала, аудитории для кружков и буфет.
По окончании строительных работ прилегающая к ДК территория будет благоустроена и озеленена.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Опрос: 56% россиян строят планы на будущее
- В Москве и Петербурге пройдет фестиваль китайской культуры
- Минобороны назвало сообщение о «перегруппировке» военных провокацией
- Помощник Митты: Режиссер находится в больнице на обследовании
- В Израиле заявили о нежелании управлять Газой после конфликта
- Посуточную аренду разрешат только при согласии соседей
- Пользователям WhatsApp стала доступна функция защиты чатов паролем
- «Ее мало что спасет»: Эксперт Бениш рассказал о новогодних гастролях Пугачевой
- Захарова в шуточной форме описала возможный разговор Зеленского с Трампом
- Власти опровергли информацию о попытке захода ДРГ в Белгородскую область
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru