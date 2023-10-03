Ефимов: Госинспекция по недвижимости восстановила 520 ветхих построек в Москве

Госинспекция по недвижимости города Москвы выявила и восстановила 520 ветхих построек с 2020 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, восстановление ветхих зданий необходимо для их последующего возврата в хозяйственный оборот. Специалисты ведомства вместе с собственниками реконструируемых зданий определяют ключевые этапы ремонта и разрабатывают дорожные карты.

«За восемь месяцев текущего года в Москве отремонтировали 230 ветхих построек», — отметил Ефимов. По его словам, это в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Обнаружение ветхих домов – один из самых главных элементов профилактики правонарушений и сохранения архитектурной составляющей Москвы. Заброшенные здания не просто портят облик столицы, но и угрожают москвичам ввиду своего аварийного состояния. С 2020 года в Москве было снесено 786 таких строений. Те же здания, которые подлежат восстановлению, ремонтируются. Это также касается исторических сооружений и объектов культурного наследия.

В частности, в Басманном районе по адресу: Бригадирский переулок, дом 13, строение 5 восстановили «Фанагорийские казармы (Почтовый двор)», являющиеся объектом культурного наследия федерального значения. Их постройка датируется второй половиной XVIII — началом XIX в., ограда вокруг них была возведена в начале XIX в. Специалисты Госинспекции вместе с владельцем здания и столичным Департаментом культурного наследия провели дорожную карту по восстановлению строения и выполнили фасадные работы.

По словам главы столичной Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва, сейчас специалисты ведомства ведут работы на более чем 2100 объектах во всех административных округах Москвы, некоторые из них обращены фасадами к центральным улицам столицы. Ожидается, что мероприятия будут завершены к концу 2025 года, отметил он.

Москва гордится своей культурой и историей и делает все для сохранения исторического наследия. В столице ведутся реставрация зданий, обучение новых реставраторов, охрана археологических находок. Также здесь проводятся мастер-классы и тематические форумы. Кроме того, москвичи и гости столицы знакомятся с историей города, районов и отдельных улиц.

