Путин согласился с предложением поднять планку по льготной ипотеке
Президент РФ Владимир Путин отреагировал на предложение поднять планку по льготной ипотеке в регионах выше 6 млн рублей. Он предложил эту идею обсудить.
«Думаю, что мы обсудим. И я с вами согласен, так надо и сделать, надо поднять эту планку, маловат выбор, абсолютно», - сказал Путин в ходе встречи с получателями арктической ипотеки.
Ранее СМИ сообщили, что Минфин предложил дополнительно ужесточить условия предоставления льготной ипотеки. В частности, предлагается поднять минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20% до 30% (по некоторым программам до 25%), урезать максимальный размер кредита до 6 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга.
Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с НСН назвал это фактически отменой льготной программы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru