Путин согласился с предложением поднять планку по льготной ипотеке

Ранее СМИ сообщили, что Минфин предложил дополнительно ужесточить условия предоставления льготной ипотеки. В частности, предлагается поднять минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20% до 30% (по некоторым программам до 25%), урезать максимальный размер кредита до 6 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга.

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с НСН назвал это фактически отменой льготной программы.

