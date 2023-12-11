Путин согласился с предложением поднять планку по льготной ипотеке

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на предложение поднять планку по льготной ипотеке в регионах выше 6 млн рублей. Он предложил эту идею обсудить.

«Думаю, что мы обсудим. И я с вами согласен, так надо и сделать, надо поднять эту планку, маловат выбор, абсолютно», - сказал Путин в ходе встречи с получателями арктической ипотеки.

Набиуллина выступила против расширения программ льготного кредитования

Ранее СМИ сообщили, что Минфин предложил дополнительно ужесточить условия предоставления льготной ипотеки. В частности, предлагается поднять минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20% до 30% (по некоторым программам до 25%), урезать максимальный размер кредита до 6 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга.

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с НСН назвал это фактически отменой льготной программы.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ИпотекаВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры