Набиуллина выступила против расширения программ льготного кредитования

Расширение программ льготного кредитования неминуемо заведет в тупик, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на инвестфоруме ВТБ «Россия зовет!», передает ТАСС.

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Она назвала избранными тех, кто получает дешевые кредиты, так как остальным, по словам главы ЦБ, приходится за это расплачиваться.

«Есть искушение на высокую ключевую ставку реагировать расширением льготных программ. Они расширяются, мы еще поднимаем ставку, еще расширяются льготные программы. Нам не к этому надо идти», - подчеркнула глава регулятора.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина увидела признаки перегрева на рынке ипотеки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Анатолий Медведь
ТЕГИ:Эльвира НабиуллинаЦентробанкЛьготыИпотека

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