Набиуллина выступила против расширения программ льготного кредитования

Она назвала избранными тех, кто получает дешевые кредиты, так как остальным, по словам главы ЦБ, приходится за это расплачиваться.

«Есть искушение на высокую ключевую ставку реагировать расширением льготных программ. Они расширяются, мы еще поднимаем ставку, еще расширяются льготные программы. Нам не к этому надо идти», - подчеркнула глава регулятора.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина увидела признаки перегрева на рынке ипотеки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

