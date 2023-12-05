Депутат ГД Кошелев уличил Минфин в завуалированном запрете льготной ипотеки

Ранее издание «Известия» и агентство «Интерфакс» сообщили, что Минфин предложил дополнительно ужесточить условия предоставления льготной ипотеки. В частности, предлагается поднять минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20% до 30% (по некоторым программам до 25%), урезать максимальный размер кредита до 6 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и ограничить возможность получения заемщиками нескольких кредитов в рамках льготных ипотечных программ. Кошелев объяснил, зачем Минфин вводит подобные меры.

«Сейчас Минфин находит различные инструменты для того, чтобы не было клиентов на льготную ипотеку. Предлагаемые параметры говорят о том, что таких заемщиков не будет. Это завуалированный подход к запрету льготной ипотеки: вроде бы она есть, а желающих на нее не найдется. Смысл льготной ипотеки был в том, чтобы помочь далеко не самым богатым людям — врачам, учителям, госслужащим — приобрести собственное жилье. Им зарплата не позволяет внести первоначальный взнос в размере 30%. При этом отмечу, что размер первоначального взноса никак не влияет на надежность ипотечного портфеля»,— сказал Кошелев.

Собеседник НСН также предположил, как можно улучшить программу льготной ипотеки.

«В программе льготной ипотеки есть ряд серьезных ошибок и неверных подходов. Она должна носить адресный и региональный характер. То есть адресная ипотека должна направляться в регионы, и регион должен нести ответственность за данную программу. Он должен не просто отчитаться, что построит столько-то квадратных метров, но и показать, за счет какой ресурсной базы это сделает: показать, где ресурсная база, где открылись предприятия по производству строительных материалов, откуда будет приток рабочей силы и откуда возьмутся механизмы, чтобы все построить. Причем это касается всех строек, не только жилья. Нужно переходить на нормальное, здравое государственное планирование тех подходов и тех цифр, которые декларируются регионом. Если мы стимулируем спрос, а он не соответствует предложению, сразу идет спекулятивная составляющая в себестоимости строительства. В этом случае региону нужно откуда-то перекупать и переманивать ресурсы. Повторюсь, на себестоимость жилья влияют три составляющие — людские ресурсы, производственная база стройматериалов и производственная база по механизмам», — добавил парламентарий.

В заключение Кошелев пояснил, что подобные условия вряд ли серьезно отразятся на застройщиках и их проектах.

«Большая часть жилья находится на стадии строительства. То, что не распродано 67% жилья, еще не значит, что 67% жилья уже готово», — подытожил он.

Ранее президент ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков заявил, что настоящий провал предложения на рынке недвижимости ожидается к концу года, он скажется на объемах доступного для покупки жилья только в 2025 году. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

