Путин предложил обсудить меры по снижению цен на жильё

«В этой связи предлагаю обсудить, что нужно сделать для того, чтобы выровнять ценовую ситуацию на рынке, в том числе с помощью увеличения предложения жилья», — сказал российский президент в ходе совещания по экономическим вопросам.

Путин отметил, что ждет предложений по этому вопросу, передает RT.

Ранее президент заявлял, что усилия властей, направленные на то, чтобы обеспечить жильем большее количество граждан, могут оказаться бесполезными в случае роста цен.

