Путин предложил обсудить меры по снижению цен на жильё
Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить меры для того, чтобы выровнять цены на недвижимость.
Президент отметил, что с августа прошлого года зафиксирован рост объёмов ввода жилых домов, но в ряде регионов произошел рост цен на жилье, что привело к отсутствию доступной недвижимости.
«В этой связи предлагаю обсудить, что нужно сделать для того, чтобы выровнять ценовую ситуацию на рынке, в том числе с помощью увеличения предложения жилья», — сказал российский президент в ходе совещания по экономическим вопросам.
Путин отметил, что ждет предложений по этому вопросу, передает RT.
Ранее президент заявлял, что усилия властей, направленные на то, чтобы обеспечить жильем большее количество граждан, могут оказаться бесполезными в случае роста цен.
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