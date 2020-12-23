Путин призвал своевременно реагировать на необоснованный рост цен на жилье

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что усилия властей, направленные на то, чтобы обеспечить жильем большее количество граждан, могут оказаться бесполезными в случае роста цен.

Выступая на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, глава государства отметил, что выделяется большой объём кредитных ресурсов, выросло количество обращений, и «рынок соответствующим образом отреагировал». В связи с этим Путин призвал своевременно реагировать на необоснованный рост цен на жильё.

«Если у нас цены на жилье будут расти дальше, потому что рынок сразу отреагировал, то тогда значительная часть наших усилий если не сведется к нулю, то во всяком случае серьёзно эти усилия пострадают», - подчеркнул президент.

Ранее председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что доступность жилья может снизиться из-за роста цен на первичном рынке на фоне льготной ипотеки, сообщает Ura.ru. По её словам, рост цен на первичном рынке, уже «опережает и инфляцию, и рост доходов населения».

