«Провокация!»: Сенатор Широков объяснил свои слова о «запрете» строительства однушек
Строительство однокомнатных квартир нельзя запрещать, поскольку они создают маневренный фонд, отметил в эфире НСН Анатолий Широков.
Зампред комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера Анатолий Широков в разговоре с НСН объяснил, что не предлагал запретить строительство однокомнатных квартир по всей России. Он отметил, что призвал лишь снизить «удельный вес» однушек и увеличить строительство двух-трехкомнатных квартир.
Ранее ряд СМИ сообщили, что Анатолий Широков якобы предложил запретить строительство однокомнатных квартир по всей России, потому что такое жилье «не предполагает семейного проживания».
«Даже знаю, кто эту провокацию внес в паблики. На самом деле, мы с вами понимаем, что жилищный рынок устроен таким образом, что должен быть какой-то маневренный фонд. Это когда какие-то квартиры покупаются для того, чтобы их сдавать, для извлечения прибыли, какие-то квартиры покупаются, условно говоря, на время для студентов. И все это однокомнатные квартиры. Они очень удобные, но как маневренный фонд. И в этом смысле запрещать строительство однокомнатных квартир - конечно же, нет. То, о чем я говорил, совершенно в другой плоскости лежит», – сказал Широков.
По словам сенатора, он призвал снизить «удельный вес» однушек и увеличить строительство двух-трехкомнатных квартир, в которых было бы реально завести семью.
«Мы сегодня на хороших темпах строительства жилья находимся. Но на сегодняшний день, если посмотреть материалы Счетной палаты, то мы увидим, что трехкомнатные квартиры в общей доле строящегося нового жилья, а мы с вами говорим о новом жилье… Трехкомнатные квартиры наиболее комфортные для семьи занимают только в 10 регионах от 18% до 25% объемов строящегося жилья. Серьезный сегмент у нас сегодня идет в однокомнатные квартиры. Нам важно уже закладывать качественные параметры – от количества наработанного переходить к качеству. И в этом отношении необходимо, чтобы удельный вес однокомнатных квартир был снижен», – указал собеседник НСН.
Сенатор подчеркнул, что государство помогает гражданам с помощью субсидирования процентной ставки по ипотеке, однако меры поддержки нужно развивать дальше.
«Естественно, столь сложная проблема, как демографическая, не может быть решена только лишь увеличением доли многокомнатных квартир в новом жилищном строительстве. Конечно, здесь важна и история государственной поддержки. Застройщики говорят, что спрос на однушки, потому что у народа денег хватает на однушки. Я абсолютно согласен, конечно, необходимо поддерживать стремление людей и механизмы эти есть, они работают, в частности, субсидирование процентной ставки по ипотеке. Здесь надо развивать эти инструменты, делать их более точечными, прикладными. Государство строительную отрасль поддержало и поддерживает очень серьезно. Но и государство имеет в этом смысле свой интерес... Создание социально-комфортных условий для граждан России, а не для застройщиков, задача которых продать жилье. Вот этот момент принципиально важно учитывать», – добавил Широков.
В августе в Москве установили минимальную площадь квартир с одной и двумя комнатами, она составляет 28 квадратных метров и 44 «квадрата» соответственно. В площади квартир не учитываются площади балконов, лоджий, террас, холодных кладовых и приквартирных тамбуров, передает «Радиоточка НСН».
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