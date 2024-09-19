«Провокация!»: Сенатор Широков объяснил свои слова о «запрете» строительства однушек

Зампред комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера Анатолий Широков в разговоре с НСН объяснил, что не предлагал запретить строительство однокомнатных квартир по всей России. Он отметил, что призвал лишь снизить «удельный вес» однушек и увеличить строительство двух-трехкомнатных квартир.

Ранее ряд СМИ сообщили, что Анатолий Широков якобы предложил запретить строительство однокомнатных квартир по всей России, потому что такое жилье «не предполагает семейного проживания».