Сбер исчерпал лимиты на семейную ипотеку и остановил выдачу займов по ней
18 сентября 202412:06
Сбер исчерпал лимит на семейную ипотеку, банк приостановил выдачу соответствующих займов, следует из данных «Домклик».
В сообщении на портале, входящем в структуру Сбера, говорится, что лимит на ипотеку по льготной программе «закончился».
«Вы можете подать заявку, и мы рассмотрим ее, но выйти на сделку получится только после возобновления лимита», — указано на сайте.
Между тем ВТБ спрогнозировал уровень спроса на ипотеку до конца года. Объем выдачи займов составит около 5,1 трлн рублей и окажется на 35% ниже результатов 2023 года, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru