Сбер исчерпал лимиты на семейную ипотеку и остановил выдачу займов по ней

Сбер исчерпал лимит на семейную ипотеку, банк приостановил выдачу соответствующих займов, следует из данных «Домклик».

В сообщении на портале, входящем в структуру Сбера, говорится, что лимит на ипотеку по льготной программе «закончился».

«Вы можете подать заявку, и мы рассмотрим ее, но выйти на сделку получится только после возобновления лимита», — указано на сайте.

Между тем ВТБ спрогнозировал уровень спроса на ипотеку до конца года. Объем выдачи займов составит около 5,1 трлн рублей и окажется на 35% ниже результатов 2023 года, пишет Ura.ru.

