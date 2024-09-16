«Ждать снижения?»: Кто может позволить себе ипотеку по текущей ставке

Пока рано говорить о восстановлении рынка ипотеки после падения в июле, заявил юрист по недвижимости Денис Бутовичев в разговоре с НСН. По его словам, кредиты станут брать в массовом порядке, когда ставка Банка России вернется хотя бы на уровень в 10%. Сейчас ключевая ставка находится на уровне 19%.

Ранее «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро сообщили, что по итогам августа выдачи ипотеки выросли до 333 млрд рублей. Согласно данным, это произошло после почти трехкратного снижения объема выдач жилищных кредитов по итогам июля – тогда они составили 292 млрд рублей. После 1 июля рынок сократился из-за отмены массовой льготной ипотеки. Бутовичев отметил, что произошел лишь небольшой восстановительный рост.