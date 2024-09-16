«Ждать снижения?»: Кто может позволить себе ипотеку по текущей ставке
Брать ипотеку в нынешних условиях стоит только тем россиянам, у которых в дальнейшем намечается рост дохода, отметил в эфире НСН Денис Бутовичев.
Пока рано говорить о восстановлении рынка ипотеки после падения в июле, заявил юрист по недвижимости Денис Бутовичев в разговоре с НСН. По его словам, кредиты станут брать в массовом порядке, когда ставка Банка России вернется хотя бы на уровень в 10%. Сейчас ключевая ставка находится на уровне 19%.
Ранее «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро сообщили, что по итогам августа выдачи ипотеки выросли до 333 млрд рублей. Согласно данным, это произошло после почти трехкратного снижения объема выдач жилищных кредитов по итогам июля – тогда они составили 292 млрд рублей. После 1 июля рынок сократился из-за отмены массовой льготной ипотеки. Бутовичев отметил, что произошел лишь небольшой восстановительный рост.
«Об этом (восстановлении рынка после падения – ред. НСН) говорить пока преждевременно, потому что ставка рефинансирования была поднята. Было заявлено, что, все-таки, несмотря на некую стабилизацию инфляции, все равно поднимаем ставку на один процентный пункт. Соответственно все, что касается кредитов, будет замедляться, учитывая повышение ставки. Сентябрь – это некий восстановительный рост. Но все равно кредиты станут брать в массовом порядке, когда ставка вернется хотя бы на 10%. Сейчас при текущей ставке рефинансирования процент по ипотечному кредиту достигает 22%, что, в общем-то, является заградительной ставкой», – сказал Бутовичев.
Он отметил, что брать ипотеку в текущих условиях стоит только в тем россиянам, у которых в дальнейшем намечается рост дохода.
«Стоит интересоваться ипотекой только в том случае, если намечается в дальнейшем очень сильный рост дохода семьи. Если есть такой оптимизм, то можно рассматривать, если нет, то, наверное, лучше отложить покупку. Сейчас в связи с уменьшением количества выданных кредитов застройщики делают скидки на новостройки, которые достигают по некоторым проектам 6%. В среднем цены сползли на 3% за предыдущий месяц. Соответственно, все больше и больше точечных скидок, эта тенденция только ускорится. Мы от ЦБ получили еще несколько месяцев назад месседж о том, что ставка будет только повышаться, до конца года не ждите снижения. Поэтому скидки будут продолжаться. И лучше отложить покупку до того момента, когда и скидки будут побольше, и ставка снова начнет снижаться», – добавил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что спрос на строящиеся жилые дома в Москве по итогам августа снизился на 53% за год. При этом продажи в массовом сегменте упали на 9,6%, в бизнес-классе – на 27,8%, в элитном сегменте – на 77,7%, передает «Радиоточка НСН».
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