Продажи новостроек в России выросли на 61% в июне

Согласно данным, перед завершением льготной ипотеки продажи строящегося жилья в стране достигли пика. Так, реализация квартир по зарегистрированным договорам долевого участия составила 3,8 млн «квадратов» в июне.

Аналитики компании отметили, что всего за первое полугодие 2024 года было продано порядка 14,7 млн квадратных метров. Специалисты указали, что рост по сравнению с прошлогодними показателями составил 19%.

Ранее доктор экономических наук Финансового университета Светлана Юшкова в разговоре с НСН отметила, что когда ключевая ставка снизится, российские банки будут охотно рефинансировать ипотеку и снижать ставки по уже выданным жилищным кредитам, передает «Радиоточка НСН».

