Продажи новостроек в России выросли на 61% в июне
В июне 2024 года продажи новостроек в РФ резко увеличились на 61% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Об этом сообщили в компании ДОМ.РФ.
Согласно данным, перед завершением льготной ипотеки продажи строящегося жилья в стране достигли пика. Так, реализация квартир по зарегистрированным договорам долевого участия составила 3,8 млн «квадратов» в июне.
Аналитики компании отметили, что всего за первое полугодие 2024 года было продано порядка 14,7 млн квадратных метров. Специалисты указали, что рост по сравнению с прошлогодними показателями составил 19%.
Ранее доктор экономических наук Финансового университета Светлана Юшкова в разговоре с НСН отметила, что когда ключевая ставка снизится, российские банки будут охотно рефинансировать ипотеку и снижать ставки по уже выданным жилищным кредитам, передает «Радиоточка НСН».
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