«Продаются только квартиры со скидкой»: Рынок недвижимости в патовой ситуации

Подмосковье продолжает лидировать по темпам роста цен на вторичные квартиры, но при этом продаются только квартиры с дисконтом, а это лишь 20% рынка, рассказал НСН руководитель аналитического центра Олег Репченко.

Эксперты прогнозируют, что стоимость недвижимости в московских новостройках может сократиться на 15-20% к концу 2022-го — началу 2023 года. При этом аналитический центр «Индикаторы рынка недвижимости» заявляет, что сегодня Подмосковье продолжает лидировать по темпам роста цен на вторичные квартиры. В октябре квартиры в Московской области прибавили 1,9% - по итогам месяца подмосковный метр стоит в среднем 132 700 руб. О том, какова сегодня ситуация на рынке недвижимости в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Репченко.

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«На вторичном рынке продолжается остаточный рост цен на фоне дефицита ликвидного предложения. За период ажиотажа люди раскупили почти все адекватно оцененные квартиры, а новыми рынок пополняется медленно. На «вторичке» многие продают жилье, чтобы купить что-то получше, как правило – новостройку. Однако из-за очень значительного подорожания новостроек и фактического завершения льготной ипотеки в Москве найти подходящий по цене вариант на первичном рынке сейчас трудно, поэтому часть продавцов «вторички» решили повременить с продажей своей недвижимости. А те, кто все-таки выходит на рынок, ориентируются на средние, то есть завышенные цены. Как следствие, рынок оказался в патовой ситуации: как отмечают риелторы, продаются только квартиры с дисконтом – но это лишь 20% рынка, а остальные 80% висят мертвым грузом. Но вечно это продолжаться не может. По всей видимости, в ближайшее время рынок захватит стагнация. В наилучшей ситуации, скорее всего, окажется Подмосковье, где еще можно купить относительно доступное жилье – именно туда перетекает спрос из переоценённой Москвы», - рассказал Олег Репченко.

В середине сентября председатель Банка России Эльвира Набиуллина прогнозировала, что в ряде регионов цены на жилье стабилизируются, но снижения цен не произойдёт.

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ФОТО: Комплекс градостроительной политики и строительства Правительства Москвы
ТЕГИ:Недвижимость
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