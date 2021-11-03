«Продаются только квартиры со скидкой»: Рынок недвижимости в патовой ситуации
Подмосковье продолжает лидировать по темпам роста цен на вторичные квартиры, но при этом продаются только квартиры с дисконтом, а это лишь 20% рынка, рассказал НСН руководитель аналитического центра Олег Репченко.
Эксперты прогнозируют, что стоимость недвижимости в московских новостройках может сократиться на 15-20% к концу 2022-го — началу 2023 года. При этом аналитический центр «Индикаторы рынка недвижимости» заявляет, что сегодня Подмосковье продолжает лидировать по темпам роста цен на вторичные квартиры. В октябре квартиры в Московской области прибавили 1,9% - по итогам месяца подмосковный метр стоит в среднем 132 700 руб. О том, какова сегодня ситуация на рынке недвижимости в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Репченко.
«На вторичном рынке продолжается остаточный рост цен на фоне дефицита ликвидного предложения. За период ажиотажа люди раскупили почти все адекватно оцененные квартиры, а новыми рынок пополняется медленно. На «вторичке» многие продают жилье, чтобы купить что-то получше, как правило – новостройку. Однако из-за очень значительного подорожания новостроек и фактического завершения льготной ипотеки в Москве найти подходящий по цене вариант на первичном рынке сейчас трудно, поэтому часть продавцов «вторички» решили повременить с продажей своей недвижимости. А те, кто все-таки выходит на рынок, ориентируются на средние, то есть завышенные цены. Как следствие, рынок оказался в патовой ситуации: как отмечают риелторы, продаются только квартиры с дисконтом – но это лишь 20% рынка, а остальные 80% висят мертвым грузом. Но вечно это продолжаться не может. По всей видимости, в ближайшее время рынок захватит стагнация. В наилучшей ситуации, скорее всего, окажется Подмосковье, где еще можно купить относительно доступное жилье – именно туда перетекает спрос из переоценённой Москвы», - рассказал Олег Репченко.
В середине сентября председатель Банка России Эльвира Набиуллина прогнозировала, что в ряде регионов цены на жилье стабилизируются, но снижения цен не произойдёт.
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