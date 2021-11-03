«Продаются только квартиры со скидкой»: Рынок недвижимости в патовой ситуации

«На вторичном рынке продолжается остаточный рост цен на фоне дефицита ликвидного предложения. За период ажиотажа люди раскупили почти все адекватно оцененные квартиры, а новыми рынок пополняется медленно. На «вторичке» многие продают жилье, чтобы купить что-то получше, как правило – новостройку. Однако из-за очень значительного подорожания новостроек и фактического завершения льготной ипотеки в Москве найти подходящий по цене вариант на первичном рынке сейчас трудно, поэтому часть продавцов «вторички» решили повременить с продажей своей недвижимости. А те, кто все-таки выходит на рынок, ориентируются на средние, то есть завышенные цены. Как следствие, рынок оказался в патовой ситуации: как отмечают риелторы, продаются только квартиры с дисконтом – но это лишь 20% рынка, а остальные 80% висят мертвым грузом. Но вечно это продолжаться не может. По всей видимости, в ближайшее время рынок захватит стагнация. В наилучшей ситуации, скорее всего, окажется Подмосковье, где еще можно купить относительно доступное жилье – именно туда перетекает спрос из переоценённой Москвы», - рассказал Олег Репченко.

В середине сентября председатель Банка России Эльвира Набиуллина прогнозировала, что в ряде регионов цены на жилье стабилизируются, но снижения цен не произойдёт.