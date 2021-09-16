Набиуллина заявила, что снижения цен на жильё не будет

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в интервью РБК заявила, что в некоторых регионах страны произойдет стабилизация цен на жильё.

При этом, по её мнению, снижения цен на жилую недвижимость не будет.

«Я не думаю, что будет снижение цен... Макроэкономический же ажиотаж все-таки уйдет», - отметила глава ЦБ РФ.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов объявил о начале сбора подписей за отставку Набиуллиной в связи с очередным повышением ключевой ставки, что, по его мнению, неминуемо приведёт к росту цен в продуктовых магазинах.

