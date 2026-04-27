Приморье вошло в топ-6 регионов России по вводу жилья
Приморский край занял 6-е место в России по объёму введённого жилья по итогам первого квартала 2026 года, обогнав большинство субъектов страны — выше в рейтинге только Москва, Свердловская область, Татарстан, Тюменская и Московская области, заявил НСН сенатор от Приморского края Александр Ролик.
«Для Дальнего Востока это результат исключительный. Ещё несколько лет назад Приморье не входило даже в двадцатку. Теперь мы в шестёрке — среди крупнейших промышленных и столичных регионов страны. Это не случайность, это результат системной работы», — заявил сенатор.
За первые три месяца 2026 года в Приморье введено 299 тысяч квадратных метров многоквартирного жилья. Прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 373,7% — наилучшая динамика среди всех регионов России. По итогам 2025 года регион занял первое место в ДФО по вводу всех видов жилья, на него пришлось около 40% всей возводимой жилой недвижимости на Дальнем Востоке.
По словам сенатора, столь высокие показатели стали возможны, в первую очередь, благодаря усиленному контролю за вводимыми объектами со стороны губернатора и правительства края. Вопросы градостроительства находятся в зоне ответственности комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, и опыт Приморья учитывается при работе над федеральной законодательной базой.
«Приморье строит — и строит много. Сейчас в работе 2,8 миллиона квадратных метров жилой недвижимости — 58 тысяч квартир в 271 многоквартирном доме. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Мы набираем темп и планируем его сохранять», — подчеркнул Ролик.
Ранее он предлагал смягчить требования по допуску девелоперов к застройке на Дальнем Востоке, чтобы шанс получили местные застройщики.
Горячие новости
- Экс-глава Россотрудничества Примаков отказался продолжать госслужбу
- Собянин: На майские праздники парковки в Москве будут бесплатными
- Песков: Возобновление боев на Ближнем Востоке не отвечает интересам стран
- Песков выразил уверенность в усилении дипломатической активности по Украине
- Булыкин оценил шансы сборной по футболу против Египта и Буркина-Фасо
- Опрос: Треть россиян не вступают в отношения из-за лишнего веса
- ВС РФ продолжают создание полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях
- РФ ответила на 20-й пакет санкций ЕС расширением списка лиц с запретом на въезд
- Суд оштрафовал Pinterest и TikTok на 10,5 млн рублей
- Дойдем до роботов: Как ИИ помогает стоматологам ставить диагнозы