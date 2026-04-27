Приморье вошло в топ-6 регионов России по вводу жилья

За первые три месяца 2026 года в Приморье введено 299 тысяч квадратных метров многоквартирного жилья. Прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 373,7% — наилучшая динамика среди всех регионов России. По итогам 2025 года регион занял первое место в ДФО по вводу всех видов жилья, на него пришлось около 40% всей возводимой жилой недвижимости на Дальнем Востоке.

По словам сенатора, столь высокие показатели стали возможны, в первую очередь, благодаря усиленному контролю за вводимыми объектами со стороны губернатора и правительства края. Вопросы градостроительства находятся в зоне ответственности комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, и опыт Приморья учитывается при работе над федеральной законодательной базой.

«Приморье строит — и строит много. Сейчас в работе 2,8 миллиона квадратных метров жилой недвижимости — 58 тысяч квартир в 271 многоквартирном доме. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Мы набираем темп и планируем его сохранять», — подчеркнул Ролик.

Ранее он предлагал смягчить требования по допуску девелоперов к застройке на Дальнем Востоке, чтобы шанс получили местные застройщики.

