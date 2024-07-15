«Дефицита нет!»: Проблемы с Autodesk назвали незначительными для застройщиков

Потеря доступа к документации из облака Autodesk не ударит по российским девелоперам, заявил президент ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков в разговоре с НСН. По его словам, эту функцию использовали только крупные игроки.

Ряд крупных российских девелоперов потеряли доступ к облачному решению разработчика систем автоматизированного проектирования (САПР) для строительства, проектирования и промышленного дизайна Autodesk BIM 360, а вместе с этим и доступ к своей проектной документации, которая там хранилась. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники. Отмечается, что Autodesk начала блокировку тех компаний из РФ, которые продолжали пользоваться ее решением, делая закупки через третьи страны или через VPN.