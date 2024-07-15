«Дефицита нет!»: Проблемы с Autodesk назвали незначительными для застройщиков
Не более 10% современной проектной документации многоквартирных домов хранились в этих облачных решениях, отметил в эфире НСН Антон Глушков.
Потеря доступа к документации из облака Autodesk не ударит по российским девелоперам, заявил президент ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков в разговоре с НСН. По его словам, эту функцию использовали только крупные игроки.
Ряд крупных российских девелоперов потеряли доступ к облачному решению разработчика систем автоматизированного проектирования (САПР) для строительства, проектирования и промышленного дизайна Autodesk BIM 360, а вместе с этим и доступ к своей проектной документации, которая там хранилась. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники. Отмечается, что Autodesk начала блокировку тех компаний из РФ, которые продолжали пользоваться ее решением, делая закупки через третьи страны или через VPN.
«Если говорить об облачных решениях, то сегодня только крупные девелоперы, которые ведут разработку индивидуальных проектов, использовали эту функцию в Autodesk. Как правило, при использовании САПР, все разработки хранятся на внутренних резервах проектных организаций. Думаю, что не более 10% современной проектной документации многоквартирных домов хранились в этих облачных решениях. Основная сложность в том, что по-настоящему подготовленного аналога на российском рынке нет. У нас есть большое количество программного обеспечения, но все, что связано с системами расчета конструктивных нагрузок, автоматических проверок… В этой части, конечно, современное ПО еще уступает лучшим продуктам, которые были ранее на рынке», – сказал Глушков.
При этом он отметил, что потеря доступа к документации из облака Autodesk с большой вероятностью не повлияет на выполнение проектировщиками своих обязательств.
«Это маловероятно, потому что количество программного обеспечения, которое позволяет проектировать в технологии информационного моделирования, у российских производителей очень большое. Производители активно пытаются занять нишу в первую очередь американского ПО, которое было распространено максимально на рынке. Дефицита нет, но основная сложность в том, что к любой программе любой проектировщик создает библиотеки, чтобы ускорять процесс проектирования. Наличие библиотек, на мой взгляд, самая сложная вещь: чтобы наполнить их и чтобы они между ПО были конвертируемы», – добавил собеседник НСН.
Американский вендор Autodesk еще в прошлом марте запретил использование своих программных продуктов российскими компаниями. Это произошло спустя два года после того, как Autodesk официально объявила о приостановке своей деятельности в РФ в связи с началом военной спецоперации на Украине. В прошлом октябре Autodesk ликвидировала свое российское юридическое лицо ООО «Аутодеск (Си-Ай-Эс)», передает «Радиоточка НСН».
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