СМИ: Объем вложений в IT-стартапы в России сократился на 83%

Венчурный рынок России в 2023 году восстанавливался по количеству сделок, но в денежном выражении вложения в IT-стартапы упали на 83%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные инвестиционной платформы Dsight.

Минцифры откажется от выдачи грантов IT-компаниям на разработки

В 2023 году было заключено 158 сделок с IT-стартапами на общую сумму $71 миллионов. Средний инвестиционный чек по итогам года равен 0,46 миллиона долларов. На рынке царила осторожность и крупных вложений добились лишь проекты с устоявшейся бизнес-моделью, сообщает издание.

При этом больше всего сделок было связано с программным обеспечением для бизнеса (22% от общего объема сделок). Далее идут образовательные (10%) и финансовые (10 %) технологии. Почти треть венчурных инвестиций сделали государственные фонды и корпорации, также пишет «Коммерсант».

В ноябре прошлого года стало известно, что Минцифры России планирует прекратить выдачу грантов на разработки IT-компаниям с сохранением господдержки для крупных корпоративных заказчиков и стартапов, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: nti.fund
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