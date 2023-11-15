Потенциал стартовых площадок реновации достиг 10 млн квадратных метров
Общий градостроительный потенциал всех стартовых площадок, включенных в столичную программу реновации, достиг почти 10 млн квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, во вторник, 14 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о включении в перечень стартовых площадок девяти новых адресов в разных районах города. В результате теперь в работу включена 601 площадка, а общий градостроительный потенциал составил около 9,8 млн квадратных метров.
«Перед нами поставлена задача ускорить реализацию программы, нарастить темпы и объемы строительства. Все необходимые условия для этого созданы», – заверил заммэра.
Улучшить жилищные условия с помощью программы реновации намерены 5% москвичей, рассказал декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.
«Властям необходимо поддерживать высокий темп реализации программы, так как у горожан высокие ожидания от реновации. Так, по данным проведенных исследований, порядка 5% москвичей планируют улучшить жилищные условия с помощью программы реновации», – отметил эксперт.
Реновация стартовала в Москве в августе 2017 года. Она коснется порядка 1 млн москвичей.
Ранее Бочкарёв сообщил, что с начала года введена в эксплуатацию 51 новостройка по реновации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru