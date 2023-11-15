Потенциал стартовых площадок реновации достиг 10 млн квадратных метров

Общий градостроительный потенциал всех стартовых площадок, включенных в столичную программу реновации, достиг почти 10 млн квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, во вторник, 14 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о включении в перечень стартовых площадок девяти новых адресов в разных районах города. В результате теперь в работу включена 601 площадка, а общий градостроительный потенциал составил около 9,8 млн квадратных метров.