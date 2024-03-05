«Поедут в регионы»: Рынок недвижимости выдержит льготную ипотеку для учителей

По его словам, учителя действительно могут начать переезжать в регионы, если там им будет предоставляться сниженный процент на ипотеку.



«Сниженный процент на ипотеку может побудить учителей переезжать в регионы. Наличие жилья – важнейший вопрос, особенно для семей. Когда появляется возможность обзавестись жильем, люди, как правило, ее пользуются. Так что, думаю, подобная инициатива сработает. Насчет социального жилья я сам давно еще говорил. Это то направление, которое у нас в стране практически не используется. Я прекрасно понимаю, что противников этого пути развития очень много. Также понятно, что как только начнется строительство социального жилья, которое будет сдаваться в аренду, цены на рынке недвижимости прилично просядут. Однако, я считаю, что мы все равно к этому придем. Это путь, который прошли практически все развитые экономики мира. Почти половина жилья во всех развитых экономиках – это съемное жилье. Обычно жилье покупают тогда, когда человек точно знает, где он будет встречать старость, это покупки взрослых людей», - заключил Шлеменков.

По предварительным расчетам, в текущем году расходы бюджета на продление программы льготной ипотеки составят около 260 миллиардов рублей, передает «Радиоточка НСН».

