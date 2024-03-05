«Поедут в регионы»: Рынок недвижимости выдержит льготную ипотеку для учителей
Учителя могут поехать в регионы, если им там предложат сниженный процент по ипотеке, заявил НСН Евгений Шлеменков.
У государства сейчас есть возможности ввести льготную ипотеку для учителей, заявил в эфире НСН вице-президент «Опоры России», глава направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков.
Ранее газета «Известия» сообщила о том, что рабочая группа при Минпросвещения России обсуждает возможность появления льготной ипотеки для учителей. Депутаты Госдумы, в частности, предлагают, чтобы учителя получали кредит на жилье под 2% на срок до 30 лет. Шлеменков уверен, что Россия может помочь учителям.
«При разумном раскладе рынок должен выдержать. Есть еще у нас возможности, чтобы помочь и учителям. Есть профессии, которые крайне важны для любого общества – это учителя и врачи. Они у нас не так много зарабатывают и иногда не могут решить свои вопросы без помощи государства. Если говорить о финансовой поддержке, то это не такой уж и большой объем. Сейчас есть смысл поддержать учителей», - сказал собеседник НСН.
По его словам, учителя действительно могут начать переезжать в регионы, если там им будет предоставляться сниженный процент на ипотеку.
«Сниженный процент на ипотеку может побудить учителей переезжать в регионы. Наличие жилья – важнейший вопрос, особенно для семей. Когда появляется возможность обзавестись жильем, люди, как правило, ее пользуются. Так что, думаю, подобная инициатива сработает. Насчет социального жилья я сам давно еще говорил. Это то направление, которое у нас в стране практически не используется. Я прекрасно понимаю, что противников этого пути развития очень много. Также понятно, что как только начнется строительство социального жилья, которое будет сдаваться в аренду, цены на рынке недвижимости прилично просядут. Однако, я считаю, что мы все равно к этому придем. Это путь, который прошли практически все развитые экономики мира. Почти половина жилья во всех развитых экономиках – это съемное жилье. Обычно жилье покупают тогда, когда человек точно знает, где он будет встречать старость, это покупки взрослых людей», - заключил Шлеменков.
По предварительным расчетам, в текущем году расходы бюджета на продление программы льготной ипотеки составят около 260 миллиардов рублей, передает «Радиоточка НСН».
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