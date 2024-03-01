«Кредитная яма»: Кому откажут в ипотеке из-за новых мер ЦБ
Ужесточение надбавок к коэффициентам риска по ипотеке также приведет к определенной стабилизации цен на новостройки, отметил в эфире НСН Владимир Шикин.
На фоне новых мер ЦБ РФ в предоставлении ипотеки теперь часто будут отказывать тем заемщикам, у которых высокий показатель долговой нагрузки и небольшой первоначальный взнос, заявил заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин в интервью НСН.
С 1 марта Банк России повысил для кредитных организаций надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, выдаваемым закредитованным заемщикам. Среди причин повышения ЦБ называл существенное ухудшение стандартов кредитования на рынке ипотеки на фоне быстрого роста кредитования. Так, в частности, теперь надбавка при показателе нагрузки выше 80% и первоначальном взносе 10-15% будет составлять 9 (ранее – 6), при взносе 15-20% – 8. Шикин отметил, что теперь россияне будут чаще сталкиваться с отказами в ипотечных кредитах.
«В ипотеке теперь откажут тем заемщикам, у которых высокий показатель долговой нагрузки и у которых первоначальный взнос достаточно небольшой. Ужесточение надбавок приведет к увеличению отказов и к определенной стабилизации цен на рынке недвижимости, прежде всего на новостройки. Показатель долговой нагрузки считается как отношение платежей по всем действующим кредитам к среднемесячному доходу. То есть, на основе доходов, которые принимает банк. Есть указание Банка России, там дается определенная вариативность для определения дохода, но, все-таки, основное предпочтение отдается официально подтвержденным доходам: 2-НДФЛ, сведения из Социального фонда, налоговой», – сказал Шикин.
При этом он отметил, что качество обслуживания ипотечных кредитов россиянами на сегодняшний день находится на высоком уровне: доля просрочки составляет порядка 1%. Шикин подчеркнул, что новые меры ЦБ направлены на то, чтобы в ипотечное кредитование привлекались заемщики с низкой долговой нагрузкой.
«Текущее качество обслуживания ипотечных кредитов находится на достаточно высоком уровне, доля просрочки составляет порядка 1%. То есть, с этой точки зрения это наиболее стабильный вид кредитования. Но ЦБ обращает внимание на те риски, которые могут возникнуть в будущем, а показатель долговой нагрузки как раз тот показатель, который может привести к неисполнению обязательств в случае снижения доходов заемщика. Действия ЦБ направлены на то, чтобы в процессы розничного кредитования, в том числе ипотечного, привлекались заемщики с низкой закредитованностью… Чтобы любой вид кредита не становился бременем, кредитной ямой, а был комфортным», – резюмировал собеседник НСН.
По данным Банка России, доля жилищных кредитов с первоначальным взносом до 20% сократилась с 50% в третьем квартале 2023 года до 15% в октябре-ноябре прошлого года. По прогнозам ЦБ, рост ипотеки в России в 2024 году может замедлиться до 10-15% с 20-25% в 2023 году, передает «Радиоточка НСН».
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