Минфин сообщил о продлении семейной ипотеки до 2030 года

Уточняется, что для семей с детьми до шести лет будут действовать текущие условия и ставка 6%.

Также будет продлена программа поддержки многодетных семей, предусматривающая выплаты в размере 450 тысяч рублей для покрытия кредита на покупку жилья или его строительство.

При этом, по словам главы Минфина Антона Силуанова, важно не допустить дальнейших перекосов на рынке ипотеки. Для этого в ведомстве в дальнейшем намерены сконцентрироваться на адресной и социальной направленности мер поддержки.

По предварительным расчетам, в текущем году расходы федерального бюджета на продление программы льготной ипотеки составят около 260 миллиардов рублей, передает «Радиоточка НСН».

