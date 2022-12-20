«Подарок от государства»: Юрист о субсидировании половины первого взноса на ипотеку
Субсидирование половины первоначального взноса по ипотеке для молодых семей станет существенной помощью от государства, заявил НСН Денис Бутовичев.
Оплата половины первоначального взноса ипотеки для молодых семей государством поможет новоселам, но не решит демографическую проблему, сказал НСН юрист в области недвижимости Денис Бутовичев.
Ранее депутаты фракции «Единая Россия» обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением субсидировать половину первоначального взноса по ипотеке для молодых семей. Сейчас он составляет 15% от стоимости жилья. При этом помощь государства составит не более 900 тысяч рублей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и не более 450 тысяч рублей в других регионах. Бутовичев назвал предлагаемую меру подарком от государства.
«Полагаю, ипотека действительно станет доступнее. Чем больше льгот, тем меньше ставка, тем меньше расходов на ипотеку и тем больше людей смогут себе ее позволить. Смогут ли люди ее выплачивать? Насколько я знаю, в нынешних условиях абсолютное большинство, в районе 96%, ипотеку выплачивает. Субсидирование же — это подарок, не отягчающий кредитное бремя, равно как и понижение ипотечной ставки для семей с детьми. Это улучшит положение многих людей, но хватит ли бюджета у государства, спорный вопрос. Если это будет популярная мера, то потребуются достаточно крупные вливания из бюджета, особенно на первоначальные взносы», — сказал Бутовичев.
Однако собеседник НСН отметил, что увеличение субсидирования первого взноса за ипотеку не решит демографическую проблему в России.
«Давайте посмотрим показатели рождаемости в развитых странах. Денег у людей полно, есть доступная ипотека, практически под 0%. Однако рождаемость там низкая. В бедных же странах, например, в Нигерии, огромная рождаемость, несмотря на недоступность кредитов и ипотеки. Возможно, какой-то процент населения в России скажет, что им жилье не позволяет завести еще одного ребенка. Но, например, в Москве многие ответят, что хотят строить карьеру, что им некогда. Допускаю, что благодаря такой мере 5% людей решатся на рождение еще одного ребенка, но в целом, мне кажется, это неправильный путь — стимулировать улучшение демографической ситуации деньгами», — подчеркнул юрист.
В заключение Бутовичев назвал инициативу депутатов «Единой России» способом стимулирования добросовестных застройщиков.
«Ипотека — драйвер рынка жилья, в том числе строительства жилья. А строительство — драйвер роста экономики в целом, поскольку стройматериалы производятся в основном внутри страны, в стройке задействовано большое количество людей. Хорошо, когда деньги раздают не на господряды с непонятными способами их распределения, а людям, которые выбирают квартиры там, где им больше нравится. Таким образом государство стимулирует тех застройщиков, которые делают свою работу качественно. Если бы субсидировались непосредственно застройщики, подозреваю, что деньги распределялись бы “серыми” способами», — подытожил он.
Ранее Бутовичев продление программы льготной ипотеки с новой ставкой под 8% позволит рынку недвижимости остаться на плаву, но при этом сильного снижения цен не ожидается, пишет Telegram-канал "Радиоточка НСН".
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