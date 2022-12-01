Центробанк ужесточил требования к первоначальным взносам по ипотеке

Банк России ужесточил требования к жилищным кредитам с первоначальным взносом в 10% и менее. Теперь найти ипотеку с низким первоначальным взносом станет труднее, сообщает «Коммерсант».

Регулятор повышает надбавку к коэффициенту риска до показателя 2,0. После этого банки должны будут увеличивать объем средств для покрытия возможных потерь. В результате количество ипотечных продуктов с небольшим первоначальным взносом резко сократится, особенно у банков, которые ориентированы на выдачу жилищных кредитов.