Центробанк ужесточил требования к первоначальным взносам по ипотеке

Банк России ужесточил требования к жилищным кредитам с первоначальным взносом в 10% и менее. Теперь найти ипотеку с низким первоначальным взносом станет труднее, сообщает «Коммерсант».

Регулятор повышает надбавку к коэффициенту риска до показателя 2,0. После этого банки должны будут увеличивать объем средств для покрытия возможных потерь. В результате количество ипотечных продуктов с небольшим первоначальным взносом резко сократится, особенно у банков, которые ориентированы на выдачу жилищных кредитов.

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По мнению экспертов, это теоретически может привести к снижению цен на жилье в массовом сегменте, покупателям же элитного жилья банки продолжат предоставлять сниженный первоначальный взнос.

По информации Центробанка, во втором квартале 2022 года практически не предоставлялись кредиты на долевое строительство с первоначальным взносом менее 10%. На их долю пришлось всего 0,3% выданных ипотек — практически в восемь раз меньше, чем в первом квартале.

Ранее Банк России ввел лимиты на выдачу потребительских кредитов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:КредитыБанкиИпотекаЦентробанк
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