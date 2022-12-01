Центробанк ужесточил требования к первоначальным взносам по ипотеке
Банк России ужесточил требования к жилищным кредитам с первоначальным взносом в 10% и менее. Теперь найти ипотеку с низким первоначальным взносом станет труднее, сообщает «Коммерсант».
Регулятор повышает надбавку к коэффициенту риска до показателя 2,0. После этого банки должны будут увеличивать объем средств для покрытия возможных потерь. В результате количество ипотечных продуктов с небольшим первоначальным взносом резко сократится, особенно у банков, которые ориентированы на выдачу жилищных кредитов.
По мнению экспертов, это теоретически может привести к снижению цен на жилье в массовом сегменте, покупателям же элитного жилья банки продолжат предоставлять сниженный первоначальный взнос.
По информации Центробанка, во втором квартале 2022 года практически не предоставлялись кредиты на долевое строительство с первоначальным взносом менее 10%. На их долю пришлось всего 0,3% выданных ипотек — практически в восемь раз меньше, чем в первом квартале.
Ранее Банк России ввел лимиты на выдачу потребительских кредитов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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