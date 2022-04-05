Перечислены российские города с доступными ценами на жилье по льготной ипотеке

Специалисты выяснили соотношение средней зарплаты и стоимости жилья по новой ипотечной программе, которая стартовала с 1 апреля. Ставка увеличилась с 7% до 12%. Госпрограмма должна поддержать спрос на новые квартиры в условиях роста цен на недвижимость.

Обновленный ипотечный кредит выгоднее всего брать в Тюмени, где ежемесячный платеж составит 56% средней заработной платы. За ним идет Челябинск (79,4% заработка). Замыкают тройку Красноярск и Санкт-Петербург, где за квартиру ежемесячно придется платить 80,6% зарплаты. Четвертое место занимает Самара, на пятом – Курган.

Наименее комфортная оплата по ипотеке будет в Нижнем Новгороде, Краснодаре, Сочи, Калининграде, Севастополе и Ялте. В этих городах средней зарплаты не хватит на ежемесячный платеж по жилищному займу.

Напомним, в конце марта глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимальной ставки по льготной ипотеке до 12%. Максимальная ставка по программе льготной ипотеки была установлена в соответствии с поручением главы государства.

