InfoLine: В России ожидается снижение объема выдачи ипотеки до 40%

В 2022 году объем выдачи ипотеки в России при благоприятном сценарии сократится на 30-40%. Об этом заявил генеральный директор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков.

Он напомнил, что правительство страны приняло решение субсидировать ставку по ипотеке до 12%. При этом, считает Федяков, даже при таких условиях при кредите на 15 лет, покупателям необходимо будет выплатить стоимость еще двух квартир.

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По его мнению, такое развитие событий заставит правительство рассмотреть новые меры поддержки строительной отрасли, которые способствуют ускоренному вводу жилья и его приобретению.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что сейчас ипотека несет большие риски для россиян, поэтому лучше вкладываться во «вторичку» вместо «покупки котлована».

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ФОТО: Екатерина Галайда
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