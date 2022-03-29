InfoLine: В России ожидается снижение объема выдачи ипотеки до 40%
В 2022 году объем выдачи ипотеки в России при благоприятном сценарии сократится на 30-40%. Об этом заявил генеральный директор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков.
Он напомнил, что правительство страны приняло решение субсидировать ставку по ипотеке до 12%. При этом, считает Федяков, даже при таких условиях при кредите на 15 лет, покупателям необходимо будет выплатить стоимость еще двух квартир.
По его мнению, такое развитие событий заставит правительство рассмотреть новые меры поддержки строительной отрасли, которые способствуют ускоренному вводу жилья и его приобретению.
Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что сейчас ипотека несет большие риски для россиян, поэтому лучше вкладываться во «вторичку» вместо «покупки котлована».
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