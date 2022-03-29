InfoLine: В России ожидается снижение объема выдачи ипотеки до 40%

В 2022 году объем выдачи ипотеки в России при благоприятном сценарии сократится на 30-40%. Об этом заявил генеральный директор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков.

Он напомнил, что правительство страны приняло решение субсидировать ставку по ипотеке до 12%. При этом, считает Федяков, даже при таких условиях при кредите на 15 лет, покупателям необходимо будет выплатить стоимость еще двух квартир.