В России увеличили максимальную ставку по льготной ипотеке до 12%

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимальной ставки по льготной ипотеке до 12%. Об этом он сообщил в ходе заседания президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

По словам премьера, одной из тем недавнего совещания у президента РФ Владимира Путина стали проблемы ипотечного кредитования в России.

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Как подчеркнул Мишустин, максимальная ставка по программе льготной ипотеки была установлена в соответствии с поручением главы государства.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что ипотека сейчас несет большие риски для россиян, поэтому лучше вкладываться во «вторичку» вместо «покупки котлована».

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ФОТО: Дольщики ЖК "Большое Путилково"
ТЕГИ:Правительство РоссииВладимир ПутинМихаил МишустинИпотека
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