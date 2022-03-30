В России увеличили максимальную ставку по льготной ипотеке до 12%
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимальной ставки по льготной ипотеке до 12%. Об этом он сообщил в ходе заседания президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.
По словам премьера, одной из тем недавнего совещания у президента РФ Владимира Путина стали проблемы ипотечного кредитования в России.
Как подчеркнул Мишустин, максимальная ставка по программе льготной ипотеки была установлена в соответствии с поручением главы государства.
Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что ипотека сейчас несет большие риски для россиян, поэтому лучше вкладываться во «вторичку» вместо «покупки котлована».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru