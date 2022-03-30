В России увеличили максимальную ставку по льготной ипотеке до 12%

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимальной ставки по льготной ипотеке до 12%. Об этом он сообщил в ходе заседания президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

По словам премьера, одной из тем недавнего совещания у президента РФ Владимира Путина стали проблемы ипотечного кредитования в России.