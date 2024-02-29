Экономист спрогнозировал рост спроса на семейную ипотеку на 40-50%
В случае продления программы льготной ипотеки под 6% до 2030 года спрос на нее может вырасти на 40-50%, считает экономист Андрей Лобода.
Он напомнил, что 1 июля отменят программу льготной ипотеки под 8%. После этого спрос может перейти на семейную ипотеку, полагает эксперт.
При этом Лобода не ожидает ажиотажа в ближайшее время. Однако в перспективе спрос на программу семейной ипотеки может увеличиться на 40-50% от текущих значений, допустил экономист.
«В ряде регионов есть демографические проблемы, и там многие желающие не подойдут под критерии участия в семейной ипотеке», - цитирует аналитика «Газета.Ru».
В интервью телеканалу RTVI глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предрек снижение цен на жилье после отмены льготной ипотеки, сообщает «Радиоточка НСН».
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