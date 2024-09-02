«Вид на море»: В отрасли сравнили цены на квартиры в Москве, Париже и Турции

«Говорить о зарубежной недвижимости такими крупными мазками, что она вся дешевая или не очень дешевая, неправильно. Да, по цене двухкомнатной квартиры в Бутово можно приобрести весьма интересную недвижимость. В той же Болгарии это может быть вообще роскошный объект с видом на море. Но, во-первых, надо понимать, что всегда есть дополнительные платежи. К цене объекта за границей всегда надо прибавлять примерно 10%. Сейчас даже больше», - предупредил он.

Березин отметил, что центр Москвы по ценам вполне может конкурировать с топовыми мировыми столицами, окраины пока «не дотягивают».

«Во-вторых, надо всегда смотреть на побочные моменты. В Бутово есть объекты подороже и подешевле, что говорить о Франции... Москва – это самый дорогой России, Франция, например, очень неоднородна. Когда мы говорим о недвижимости во Франции, все представляют себе Париж. Но средние цены в Париже в 4-4,5 раза выше, чем цены в среднем по стране. Есть топовые города по ценам, в Париже цены приближаются к 10 тысячам евро за квадратный метр. Мюнхен – 8-9 тысяч евро за квадратный метр. Если мы посмотрим небольшие города, там цены могут быть в два-три раза ниже. Центр Москвы по ценам вполне может конкурировать с топовыми столицами, например, район Патриарших прудов. Окраины Москвы можно сравнить с ценами в Таллине», - рассказал он.

По его словам, по цене условной квартиры в Бутово можно купить апартаменты в Турции или Бали, все зависит от размера квартиры и удаленности от моря.

«Если мы говорим о недвижимости в Турции, в Алании или в Анталье, за 100-150 тысяч евро там можно купить красивые и новые апартаменты, не факт, что на первой линии. Но в целом это квартира у моря, так было всегда. Можно купить практически везде. В Болгарии можно купить апартаменты в пределах 100 тысяч евро. Если мы говорим про Бали, за 100 тысяч там можно купить что-то очень небольшое по площади – максимум 40 квадратных метров в апартаментах. В Испании за такие деньги можно купить тоже что-то небольшое, скорее, даже на вторичном рынке. Вопрос именно качества, удалённости от моря», - добавил собеседник НСН.

Россияне активно покупают недвижимость в ОАЭ, Таиланде, на Бали и в Турции, при этом на острове Пхукет в 2023 году был ажиотажный спрос на жилье, рассказала ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко «Радиоточке НСН».

