В Москве средняя цена аренды квартиры приблизилась к 50 тысячам рублей, сейчас падение цен составляет до 30%, заявила НСН эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

Аренда квартир в Москве резко подешевела сразу на 26,3% за последние 8 месяцев, пишут «Ведомости» со ссылкой на ЦИАН. Число квартир, сдаваемых в аренду, увеличилось в 2,3 раза по сравнению с летним периодом 2024 года. С августа прошлого года на рынок начали поступать новые предложения, что способствовало охлаждению цен, ведь арендаторы получили больше возможностей для выбора. Перескокова рассказала, что происходит на рынке аренды.