В Москве средняя цена аренды квартиры снизилась до 50 тысяч рублей

Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова заявила НСН, что к августу стоимость аренды вырастет на 20-30%.

В Москве средняя цена аренды квартиры приблизилась к 50 тысячам рублей, сейчас падение цен составляет до 30%, заявила НСН эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

Аренда квартир в Москве резко подешевела сразу на 26,3% за последние 8 месяцев, пишут «Ведомости» со ссылкой на ЦИАН. Число квартир, сдаваемых в аренду, увеличилось в 2,3 раза по сравнению с летним периодом 2024 года. С августа прошлого года на рынок начали поступать новые предложения, что способствовало охлаждению цен, ведь арендаторы получили больше возможностей для выбора. Перескокова рассказала, что происходит на рынке аренды.

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«Аренда сейчас подешевела на фоне высокого скачка цен в августе-октябре 2024 года. Сейчас падение цен от 20 до 30% в зависимости от района и объекта. Хорошие квартиры пользуются спросом и долго не понижаются в цене. Поэтому многие квартиры сдаются по высоким старым ценам. На стоимость влияют локация, сам дом, наличие паркинга и охраны, а также ремонт. С «бабушкиными» ремонтами сейчас уже практически не снимают, поэтому собственники вынуждены приводить квартиры в порядок. Еще семь лет назад квартира со старым ремонтом и коврами могла сдаваться хорошо, сегодня уже нет. В среднем цена однокомнатной квартиры в аренду составляет 50 тысяч рублей, в Подмосковье можно найти скромную квартиру и за 35 тысяч рублей. В центре Москвы однокомнатную можно снять и за 100 тысяч рублей», - рассказала она.

При этом цены вернутся к прежнему уровню уже в августе, добавила Перескокова.

«В августе ждем традиционного повышения цен, оно будет в любом случае. Мы думаем, что эти 20-30%, на которые цены упали, «вернутся» в августе, на эту стоимость и будет рост», - предупредила собеседница НСН.

Ранее сообщалось, что количество предложений по сдаче малогабаритного жилья (площадью до 28 «квадратов») в Москве увеличилось в семь раз с 2020 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Кухмарь Кирилл
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