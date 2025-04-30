В Москве средняя цена аренды квартиры снизилась до 50 тысяч рублей
Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова заявила НСН, что к августу стоимость аренды вырастет на 20-30%.
В Москве средняя цена аренды квартиры приблизилась к 50 тысячам рублей, сейчас падение цен составляет до 30%, заявила НСН эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.
Аренда квартир в Москве резко подешевела сразу на 26,3% за последние 8 месяцев, пишут «Ведомости» со ссылкой на ЦИАН. Число квартир, сдаваемых в аренду, увеличилось в 2,3 раза по сравнению с летним периодом 2024 года. С августа прошлого года на рынок начали поступать новые предложения, что способствовало охлаждению цен, ведь арендаторы получили больше возможностей для выбора. Перескокова рассказала, что происходит на рынке аренды.
«Аренда сейчас подешевела на фоне высокого скачка цен в августе-октябре 2024 года. Сейчас падение цен от 20 до 30% в зависимости от района и объекта. Хорошие квартиры пользуются спросом и долго не понижаются в цене. Поэтому многие квартиры сдаются по высоким старым ценам. На стоимость влияют локация, сам дом, наличие паркинга и охраны, а также ремонт. С «бабушкиными» ремонтами сейчас уже практически не снимают, поэтому собственники вынуждены приводить квартиры в порядок. Еще семь лет назад квартира со старым ремонтом и коврами могла сдаваться хорошо, сегодня уже нет. В среднем цена однокомнатной квартиры в аренду составляет 50 тысяч рублей, в Подмосковье можно найти скромную квартиру и за 35 тысяч рублей. В центре Москвы однокомнатную можно снять и за 100 тысяч рублей», - рассказала она.
При этом цены вернутся к прежнему уровню уже в августе, добавила Перескокова.
«В августе ждем традиционного повышения цен, оно будет в любом случае. Мы думаем, что эти 20-30%, на которые цены упали, «вернутся» в августе, на эту стоимость и будет рост», - предупредила собеседница НСН.
Ранее сообщалось, что количество предложений по сдаче малогабаритного жилья (площадью до 28 «квадратов») в Москве увеличилось в семь раз с 2020 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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