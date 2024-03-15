Образовательный комплекс появится на северо-западе Москвы

Рядом с детским садом появятся зоны для игр, вблизи школы – спортивные площадки.

Объекты возведут на средства городского бюджета.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что порядка восьми тысяч жителей СЗАО получили квартиры по реновации, новым кварталам необходима также развитая социальная инфраструктура. В районе Куркино, например, строят учебный корпус, в Митине – детский сад.

На этой неделе Собянин утвердил проект комплексного развития неэффективно используемой территории в районе Черемушки. В своем Telegram-канале о рассказал, что там планируется построить жилые дома, в том числе для переселения по программе реновации, а также административное здание.



