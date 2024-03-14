В Москве построят 19 домов по реновации в Нагорном районе

В Москве планируется возвести 19 многоквартирных жилых домов по программе реновации в Нагорном районе, сообщил первый заместитель директора – главный архитектор ГБУ «ГлавАПУ» Артём Дедков.

По его словам, сейчас два дома в районе введены в эксплуатацию, ещё два строятся. В перспективе планируется возвести 17 жилых домов, уточнил Дедков.

Первый замдиректора ГБУ «ГлавАПУ» также подчеркнул, что в рамках строительства жилых корпусов предусмотрено создание комфортных и безопасных пространств с доступной средой для маломобильных групп населения. Кроме того, рядом оборудуют детские и спортивные площадки, места для отдыха.

В рамках программы по реновации в районе возведут также стоматологическую поликлинику, МФЦ, общеобразовательную школу, детские сады и учебный комбинат. У горнолыжного центра «Кант»: физкультурно-оздоровительного комплекс с бассейном и крытый каток.

Дедков назвал Нагорный район одним из самых удобных в Москве с точки зрения транспортной инфраструктуры. «Жителям доступно 90 остановок наземного общественного транспорта, в пешей доступности – станции метро, МЦК и БКЛ», — добавил он.

По словам заммэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, программа реновации «вышла на рельсы» масштабной реализации, сформирован задел для ее ускорения и досрочного завершения.

«В ближайшие три года в программу будет вовлечено еще порядка 170 тысяч жителей столицы. Сейчас в работе у проектировщиков и строителей около 600 площадок с потенциалом строительства более 12 млн кв.м жилья», — отметил Бочкарёв.

