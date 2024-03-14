В районе Москвы Черемушки построят дома для переселения по программе реновации
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект комплексного развития неэффективно используемой территории в районе Черемушки. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Планируем построить жилые дома, в том числе для переселения по программе реновации, а также административное здание», – добавил он.
По словам Собянина, строительные работы на районе позволят создать дополнительно более 570 рабочих мест.
На данный момент в Москве в стадии реализации находится 70 проектов комплексного развития территорий, запланировано строительство более 17 миллионов квадратных метров недвижимости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru