В районе Москвы Черемушки построят дома для переселения по программе реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект комплексного развития неэффективно используемой территории в районе Черемушки. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Планируем построить жилые дома, в том числе для переселения по программе реновации, а также административное здание», – добавил он.

По словам Собянина, строительные работы на районе позволят создать дополнительно более 570 рабочих мест.

На данный момент в Москве в стадии реализации находится 70 проектов комплексного развития территорий, запланировано строительство более 17 миллионов квадратных метров недвижимости.

