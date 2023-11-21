Объем выдачи ипотеки на строительство частных домов вырос в 2-3 раза

Всего за девять месяцев на индивидуальное жилищное строительство выдали ипотеки на общую сумму более 314 миллиардов рублей, сообщили «Известиям» в Сбере. Это в три раза больше показателей за аналогичный период прошлого года.

Причиной резкого роста выдачи стало распространение льготных ипотечных программ на рынок ИЖС. Кроме того, цены в сегменте частного жилья ниже, чем на квартиры.

В то же время эксперты указали на юридические риски при покупке участка под строительство дома. Еще один минус - стоимость обслуживания коттеджа значительно выше, чем квартиры.

Льготная ипотека на строительство частных домов появилась в октябре 2021 года. Кредит можно оформить под 8% годовых, передает «Радиоточка НСН».

