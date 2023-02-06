Объем строительства жилья в России вырос на 7%

По его словам, почти половина — около 5 миллионов квадратных метров — приходится на многоквартирное жилье.

Файзуллин добавил, что строительной отрасли удается в срок реализовывать государственные программы вопреки сложившимся обстоятельствам.

Ранее риелторы сообщили, что предложение студий и однокомнатных квартир площадью до 20 квадратных метров в новостройках России за год увеличилось почти на 60%. Об этом сообщило агентство НСН.

