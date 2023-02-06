Объем строительства жилья в России вырос на 7%
Порядка 11 млн «квадратов» жилья введено в эксплуатацию в России в 2023 году, что на 7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом в ходе заседания в Госдуме заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин.
По его словам, почти половина — около 5 миллионов квадратных метров — приходится на многоквартирное жилье.
Файзуллин добавил, что строительной отрасли удается в срок реализовывать государственные программы вопреки сложившимся обстоятельствам.
Ранее риелторы сообщили, что предложение студий и однокомнатных квартир площадью до 20 квадратных метров в новостройках России за год увеличилось почти на 60%. Об этом сообщило агентство НСН.
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