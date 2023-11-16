Россияне совершили рекордное за 10 лет число сделок с недвижимостью в Испании

Количество сделок по купле-продаже недвижимости в Испании, которые были совершены россиянами с января по июне, увеличилось на 50,2% по сравнению с таким же периодом 2022 года и составило 2137. Об этом сообщил РБК со ссылкой на отчет Центра статистической информации нотариата страны.

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Отмечается, что число сделок, совершенных россиянами в первом полугодии 2023 года, приблизилось к пиковым значениям, которые были во втором полугодии 2013 года и первом полугодии 2014 года. Тогда граждане РФ совершили 2426 и 2573 сделки соответственно.

По словам директора департамента зарубежной недвижимости консалтинговой компании NF Group Анны Лариной, россияне чаще приобретают недвижимость в Испании, чем продают.

Ранее юрист по недвижимости Денис Бутовичев в интервью НСН заявил, что цены на недвижимость в России скоро начнут постепенно «сползать». По его словам, следует ожидать их снижения до 10%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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