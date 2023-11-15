Власти Чехии запретили РФ распоряжаться принадлежащей недвижимостью
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Россия больше не может распоряжаться принадлежащими ей в стране объектами недвижимости.
«Сегодня правительство решило, что российское государственное имущество будет заморожено», - написал глава кабмина в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
Россия не сможет передавать или продавать недвижимость. Также Прага лишила Москву права пользования банковскими счетами, на которые поступает арендная плата.
В МИД России 21 октября вызвали временного поверенного в делах Чехии Яна Ондржейку. Дипломату выразили протест из-за демарша Праги в связи с ударом по украинскому населенному пункту Гроза, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти Чехии запретили РФ распоряжаться принадлежащей недвижимостью
- Планирование дня и зарядку назвали методами борьбы с хроническим переутомлением
- В Москве арестовали мужчину, сделавшего предложение девушке в метро
- Два крупных российских бизнеса отказались от поставок европейских автомобилей
- Худрук Малого театра Юрий Соломин приступил к работе из больницы
- Беспилотник атаковал эсминец США в Красном море
- Белый дом заявил об уменьшении пакетов военной помощи Украине
- Пропускной пункт «Рафах» в среду пересекли 88 россиян
- СМИ: дирижер Валерий Гергиев возглавит Большой театр
- Ралли «Шелковый путь» пройдет по территории РФ, КНР и Монголии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru