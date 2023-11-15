Власти Чехии запретили РФ распоряжаться принадлежащей недвижимостью

«Сегодня правительство решило, что российское государственное имущество будет заморожено», - написал глава кабмина в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

Россия не сможет передавать или продавать недвижимость. Также Прага лишила Москву права пользования банковскими счетами, на которые поступает арендная плата.

В МИД России 21 октября вызвали временного поверенного в делах Чехии Яна Ондржейку. Дипломату выразили протест из-за демарша Праги в связи с ударом по украинскому населенному пункту Гроза, сообщает «Радиоточка НСН».

