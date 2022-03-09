Новостройки в Москве подорожали за февраль на 5%
В Москве зафиксирован рекордный рост цен на новостройки. Впервые за 8 лет средняя стоимость квадратного метра жилья в массовых новостройках столицы за февраль повысилась на 5% и достигла 281 тысячи рублей. Риелторы заявляют, что в последний раз такой резкий скачок цен был зафиксирован в марте 2014 года. Тогда, на фоне ослабления рубля, он составил 4,8%.
Как отмечают эксперты рынка, опрошенные «РБК-Недвижимость», в январе средняя стоимость «квадрата» в новостройках Москвы классов «комфорт» и «стандарт» составляла 261 тысячу рублей. В феврале был зафиксирован самый резкий месячный рост показателя за всю историю наблюдения за рынком в Московском регионе десять лет. В среднем месячный рост на протяжении последнего десятилетия составляет 0,7%, добавляют риелторы.
Как пишет издание, исторические максимумы в феврале побили также показатели средней стоимости разных типов квартир в зоне массовой застройки Москвы. Так, студии подорожали более чем на 4% и перешагнули в цене за 8 миллионов рублей. Однокомнатные квартиры прибавили свыше 5,5% и стоят теперь не дешевле 11,5 миллиона рублей. Двухкомнатные квартиры выросли в цене на 5,2% и теперь стандартная «двушка» обойдется не дешевле, чем в 16,3 миллиона рублей. За трехкомнатную квартиру в новостройке нужно быть готовым отдать более 21 миллиона рублей, что эквивалентно подорожанию более чем на 5%.
Риелторы связывают резкое повышение цен на столичную новую недвижимость с влиянием нескольких факторов. В частности, речь идет о дефиците доступных вариантов жилья, что повысило спрос на них и повысило средние расценки. Во-вторых, в конце месяца на рынок повлияла нестабильная геополитическая ситуация и ослабление рубля. Вместе с тем, эксперты говорят о статистике, когда вслед за резким всплеском курса валют цены на жилье сначала растут, а потом стабилизируются.
Ранее главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина заявила в пресс-центре НСН, что после пандемии цены на новостройки продолжают превышать стоимость вторичного жилья.
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