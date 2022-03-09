Аналитик ЦИАН: Новостройки стали стоить дороже вторички
Виктория Кирюхина отметила, что цены на новостройки растут активнее, чем стоимость вторичного жилья.
После пандемии цены на новостройки продолжают превышать стоимость вторичного жилья, заявила главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина в пресс-центре НСН.
«За прошедший год сегмент новостроек показал большую положительную динамику – в среднем цены в Москве увеличились на четверть, на вторичном рынке динамика не так выражена – за год цены выросли примерно на 12%. Безусловно, это связано с действием специальных льготных программ. В период пандемии произошла рокировка – если ранее на вторичном рынке жилье было дороже, то сейчас новостройки стали дороже вторички. Такая ситуация не только в Москве, но и в большинстве крупных городов», - рассказала Кирюхина.
Центробанк после ряда «защитных» мер может вернуться к понижению ключевой ставки, что восстановит спрос на недвижимость, заявил вице-президент Российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в пресс-центре НСН ранее.
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