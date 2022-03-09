Аналитик ЦИАН: Новостройки стали стоить дороже вторички

После пандемии цены на новостройки продолжают превышать стоимость вторичного жилья, заявила главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина в пресс-центре НСН.

«За прошедший год сегмент новостроек показал большую положительную динамику – в среднем цены в Москве увеличились на четверть, на вторичном рынке динамика не так выражена – за год цены выросли примерно на 12%. Безусловно, это связано с действием специальных льготных программ. В период пандемии произошла рокировка – если ранее на вторичном рынке жилье было дороже, то сейчас новостройки стали дороже вторички. Такая ситуация не только в Москве, но и в большинстве крупных городов», - рассказала Кирюхина.

Центробанк после ряда «защитных» мер может вернуться к понижению ключевой ставки, что восстановит спрос на недвижимость, заявил вице-президент Российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в пресс-центре НСН ранее.

