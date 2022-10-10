«Недоступность жилья»: Застройщики могут снизить сумму для внесения на эскроу-счет

По итогам сентября объем находящегося на реализации жилья в новостройках Москвы впервые с июня-июля 2020 года превысил 1 млн кв. м. Сентябрьский показатель на 4% больше августовского. Причина – снижение спроса. Апрелев считает, что застройщики в такой ситуации могут пойти на снижение суммы для внесения на эскроу-счета.

«Застройщики давно уже, начиная с февраля, пересмотрели концепцию инвестирования в строительство. Кто-то дает большие скидки, кто-то привлекает клиентов через нулевую ставку. Все эти маркетинговые ходы не достигли своего результата, да и не могли. Главная проблема – недоступность жилья для большей части населения, сокращение платежеспособного числа людей. Как выходить из ситуации? Застройщики не будут осваивать новые площадки, старые объекты, где уже получен необходимый объем денег от инвесторов и дольщиков, будут достраивать. Может начнут предпринимать иные шаги, к примеру, предложат покупателям вносить не 100% на эскроу-счета, а 10-15%, чтобы получить финансирование. Начнут сокращать и затягивать сроки строительства, кто-то направит деньги в рекламу. Инструментов море» - сказал Апрелев.