«Недоступность жилья»: Застройщики могут снизить сумму для внесения на эскроу-счет
Жилье в новостройках остается недоступным для большинства россиян из-за снижения платежеспособности, сказал НСН эксперт Константин Апрелев.
Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН заявил, что застройщики могут снизить сумму для внесения на эскроу-счет до 10-15% от стоимости квартиры, чтобы иметь финансирование и продолжать работать.
По итогам сентября объем находящегося на реализации жилья в новостройках Москвы впервые с июня-июля 2020 года превысил 1 млн кв. м. Сентябрьский показатель на 4% больше августовского. Причина – снижение спроса. Апрелев считает, что застройщики в такой ситуации могут пойти на снижение суммы для внесения на эскроу-счета.
«Застройщики давно уже, начиная с февраля, пересмотрели концепцию инвестирования в строительство. Кто-то дает большие скидки, кто-то привлекает клиентов через нулевую ставку. Все эти маркетинговые ходы не достигли своего результата, да и не могли. Главная проблема – недоступность жилья для большей части населения, сокращение платежеспособного числа людей. Как выходить из ситуации? Застройщики не будут осваивать новые площадки, старые объекты, где уже получен необходимый объем денег от инвесторов и дольщиков, будут достраивать. Может начнут предпринимать иные шаги, к примеру, предложат покупателям вносить не 100% на эскроу-счета, а 10-15%, чтобы получить финансирование. Начнут сокращать и затягивать сроки строительства, кто-то направит деньги в рекламу. Инструментов море» - сказал Апрелев.
Собеседник НСН отметил, что цены на жилье в новостройках продолжат снижаться, но объемы продаж все равно будут ниже.
«Цены продолжат снижение, но спрос это не восстановит до объемов, на которые рассчитывали застройщики. Сегодня покупать жилье могут бюджетники, лица, не относящиеся к призывному возрасту. Работники сфер, где нет снижения доходов, к примеру, фармацевтика, торговля, логистика», - резюмировал Апрелев.
Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» завила, что спрос на покупку избушек вдали от цивилизации увеличился в России на фоне частичной мобилизации, мужчины призывного возраста выбирают миграцию внутри страны, если не могут уехать за границу.
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