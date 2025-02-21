Названа стоимость сноса замка Пугачевой и Галкина
Работы по разбору замка певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (признан иностранным агентом), который находится в деревне Грязи, обойдутся в 40 миллионов рублей, сообщил порталу «Абзац» президент Ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин.
В эту стоимость войдет и вывоз строительного мусора. При этом эксперт считает, что готовые капитальные здания не нужно сносить – их необходимо адаптировать под современные нужды и сделать полезными для общества.
Местные жители предложили взорвать недвижимость, так как замок покрывается плесенью, а ворота ржавеют.
Ранее стало известно, что соседи Пугачевой и Галкина готовят коллективную жалобу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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