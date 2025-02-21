Названа стоимость сноса замка Пугачевой и Галкина

В эту стоимость войдет и вывоз строительного мусора. При этом эксперт считает, что готовые капитальные здания не нужно сносить – их необходимо адаптировать под современные нужды и сделать полезными для общества.

Местные жители предложили взорвать недвижимость, так как замок покрывается плесенью, а ворота ржавеют.

Ранее стало известно, что соседи Пугачевой и Галкина готовят коллективную жалобу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

