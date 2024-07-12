Жители деревни Грязь рассказали, кто живет в замке Пугачевой

В замке уехавшей из России певицы Аллы Пугачевой и ее мужа телеведущего и комика Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) живет их обслуживающий персонал, который присматривает за домом. Об этом рассказала жительница деревни Грязь Валентина Позднякова, ее слова приводит aif.ru.

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Женщина заявила, что дом не пустует, и в замке на постоянной основе проживают охрана, садовники и уборщицы. Она выразила мнение, что звездные хозяева бесплатно разрешили прислуге жить в доме при условии обязательного поддержания порядка. Они также должны показывать дом потенциальным покупателям.

Однако Позднякова поделилась, что давно не видела дорогих машин рядом с замком. В основном приезжают «иномарки попроще» обсуживающего персонала, отметила она.

Ранее шоумен Стас Барецкий предложил «перепрофилировать» замок Пугачевой в морг или тюрьму для иноагентов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ИноагентыМаксим ГалкинАлла Пугачева

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