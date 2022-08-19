«Цена улетела»: Мутко выступил против введения льготной ипотеки на вторичное жильё

Гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко предостерёг от введения льготной ипотеки в России на вторичное жильё, сообщают РИА Новости. По его словам, это приведет к значительному скачку цен на жильё.

«Цена отреагирует моментально. Мы давали возможности на первичном рынке, и цена улетала», — отметил Мутко.