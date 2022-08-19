«Цена улетела»: Мутко выступил против введения льготной ипотеки на вторичное жильё
Гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко предостерёг от введения льготной ипотеки в России на вторичное жильё, сообщают РИА Новости. По его словам, это приведет к значительному скачку цен на жильё.
«Цена отреагирует моментально. Мы давали возможности на первичном рынке, и цена улетала», — отметил Мутко.
О необходимости поддержать финансирование и на вторичном рынке жилья заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании президиума Госсовета 21 июня.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о бессрочном продлении «Сельской ипотеки».
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