Мишустин объявил о бессрочном продлении «Сельской ипотеки»
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому программа льготных ипотечных кредитов для постройки или приобретения жилья в сельской местности стала бессрочной, сообщает пресс-служба кабмина.
Изначально планировалось, что «Сельская ипотека» будет действовать до 31 декабря 2022 года. В правительстве отметили, что благодаря отмене этого ограничения получить ипотечные кредиты по льготной ставке до 3% годовых сможет ещё большее число сельских жителей.
«Жители села смогут оформлять кредиты, чтобы купить или построить свой дом, не опасаясь, что не успеют до завершения программы», – отметил Мишустин.
В кабмине напомнили, что действие «Сельской ипотеки» распространяется на все населённые пункты с населением не более 30 тысяч человек. С момента запуска программы в 2020 году уже выдано более 97 тысяч кредитов на сумму 187,1 млрд рублей.
Ранее жители Ленинградской области за пару месяцев подали более 200 заявок на льготную IT-ипотеку, свыше 120 из них получили одобрение, сообщают «Невские новости».
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