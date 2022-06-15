Московские новостройки подешевели впервые за два года

В сообщении говорится, что средняя стоимость квадратного метра в массовых столичных новостройках в мае текущего года сократилась до 282 тысяч рублей, что на 1,4% меньше, чем в апреле.

«Средняя стоимость квартиры также уменьшилась почти на 1%. Это первое столь значительное снижение цены почти за два года», — добавили в компании.

Студия в новостройке в Москве на данным момент в среднем стоит 8,4 млн рублей, однокомнатная квартира — 11,6 млн рублей, двухкомнатная — 16,2 млн рублей, а трёхкомнатная — 20,8 млн рублей.

Ранее агентство РБК сообщило, что выдача ипотечных кредитов в России сократилась до минимальных показателей 2017 года.

