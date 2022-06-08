Российские банки сократили выдачу ипотеки до минимума 2017 года

В исследовании отмечается, что в мае российские банки выдали населению всего 31,5 тысячи кредитов на жилье на 119,4 млрд руб. Так, объем одобренных ссуд оказался минимальным с февраля 2017 года.

Также сообщается, что число заключенных договоров на ипотечные кредиты стало самым маленьким за всю историю наблюдения экспертами компании, то есть за последние восемь лет.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечала, что в апреле количество ипотечных сделок на рынке новостроек упало до 90%.

